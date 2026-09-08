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08.09.2026 06:31:28
Mostostal Zabrze-Holding gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mostostal Zabrze-Holding äußerte sich am 07.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 318,0 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 266,3 Millionen PLN in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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