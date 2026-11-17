Mostostal Zabrze-Holding hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,12 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 331,1 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 0,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mostostal Zabrze-Holding 332,5 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at