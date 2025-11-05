|
05.11.2025 06:31:28
Mostostal Zabrze-Holding: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Mostostal Zabrze-Holding hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 0,15 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mostostal Zabrze-Holding 0,500 PLN je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mostostal Zabrze-Holding in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 332,5 Millionen PLN im Vergleich zu 249,3 Millionen PLN im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
