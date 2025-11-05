Mostostal Zabrze-Holding: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mostostal Zabrze-Holding hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,15 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mostostal Zabrze-Holding 0,500 PLN je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mostostal Zabrze-Holding in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 332,5 Millionen PLN im Vergleich zu 249,3 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at