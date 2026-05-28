Mostostal Zabrze-Holding stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mostostal Zabrze-Holding ließ sich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mostostal Zabrze-Holding die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Mostostal Zabrze-Holding mit einem Umsatz von insgesamt 316,0 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 32,24 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at