11.03.2026 06:31:29

Mostostal Zabrze-Holding: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mostostal Zabrze-Holding gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 0,130 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 386,7 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 306,6 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Mostostal Zabrze-Holding hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,500 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,870 PLN je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,22 Milliarden PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,01 Milliarden PLN umgesetzt worden waren.

