OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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11.06.2026 23:10:00
Mother Sues OpenAI, Saying 'Deliberate Design Decisions' Led to Daughter's Death
Kristie Carrier says her daughter, Alice, began using ChatGPT in 2023 for practical questions before opening up to the chatbot about suicidal ideation in 2024.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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