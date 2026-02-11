|
Motherson Sumi Systems stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Motherson Sumi Systems veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,97 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Motherson Sumi Systems noch ein Gewinn pro Aktie von 0,830 INR in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 314,09 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Motherson Sumi Systems einen Umsatz von 276,66 Milliarden INR eingefahren.
