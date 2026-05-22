Motherson Sumi Systems verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Motherson Sumi Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,42 INR, nach 0,990 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Motherson Sumi Systems im vergangenen Quartal 343,09 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Motherson Sumi Systems 293,17 Milliarden INR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,66 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 3,67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Motherson Sumi Systems mit einem Umsatz von insgesamt 1 261,04 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 132,82 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 11,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at