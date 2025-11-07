|
07.11.2025 06:31:29
Motherson Sumi Wiring India gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Motherson Sumi Wiring India ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Motherson Sumi Wiring India die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Motherson Sumi Wiring India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,340 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 27,62 Milliarden INR gegenüber 23,26 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,307 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 26,66 Milliarden INR gerechnet.
