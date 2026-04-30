Motherson Sumi Wiring India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Motherson Sumi Wiring India veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Motherson Sumi Wiring India hat ein EPS von 0,25 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,250 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Umsatzseitig wurden 33,35 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Motherson Sumi Wiring India 25,10 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,304 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 32,06 Milliarden INR geschätzt worden war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,940 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,910 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Motherson Sumi Wiring India 114,78 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 93,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,931 INR sowie einem Umsatz in Höhe von 112,65 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at