Motherson Sumi Wiring India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Motherson Sumi Wiring India hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,320 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,87 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,00 Milliarden INR in den Büchern standen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,308 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 29,02 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at