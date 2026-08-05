Motherson Sumi Wiring India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Motherson Sumi Wiring India hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,22 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,220 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 24,94 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,07 Milliarden INR ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,255 INR sowie einem Umsatz von 33,16 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at