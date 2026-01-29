Motilal Oswal Financial Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Motilal Oswal Financial Services lud am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 9,42 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Motilal Oswal Financial Services noch ein Gewinn pro Aktie von 9,43 INR in den Büchern gestanden.

Motilal Oswal Financial Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,20 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at