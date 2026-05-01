01.05.2026 06:31:29

Motilal Oswal Financial Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Motilal Oswal Financial Services hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,69 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,080 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 122,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,09 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26,92 Milliarden INR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 31,12 INR. Im Vorjahr waren 41,83 INR je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 94,16 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 76,93 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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