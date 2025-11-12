Motion Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Motion Acquisition A hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 48,94 Prozent zurück. Hier wurden 70,8 Millionen USD gegenüber 138,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at