Motion Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Motion Acquisition A hat sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 73,4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 8,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at