18.03.2026 06:31:28

Motion Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Motion Acquisition A präsentierte am 16.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 37,98 Prozent auf 74,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Motion Acquisition A 120,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,840 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,180 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 322,20 Millionen USD – eine Minderung um 47,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 616,56 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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