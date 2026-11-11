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11.11.2026 06:31:29
Motion Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Motion Acquisition A hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,280 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 73,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 70,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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