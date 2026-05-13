Motion Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Motion Acquisition A hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 75,6 Millionen USD – eine Minderung von 21,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 96,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at