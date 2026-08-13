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13.08.2026 06:31:29
Motisons Jewellers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Motisons Jewellers hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 0,11 INR gegenüber 0,080 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Motisons Jewellers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 870,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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