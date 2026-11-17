Motisons Jewellers äußerte sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,220 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Motisons Jewellers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 979,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 904,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at