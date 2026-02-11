Motisons Jewellers stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Motisons Jewellers veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,26 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,75 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,45 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at