|
11.02.2026 06:31:28
Motisons Jewellers stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Motisons Jewellers veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,26 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,75 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,45 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.