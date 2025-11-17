|
17.11.2025 06:31:29
Motisons Jewellers: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Motisons Jewellers hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Motisons Jewellers ein EPS von 0,110 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,26 Prozent auf 904,7 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig verändert -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen ruhigen Handel beobachten. Im deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt leicht aufwärts. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart abwärts.