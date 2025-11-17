Motisons Jewellers: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Motisons Jewellers hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Motisons Jewellers ein EPS von 0,110 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,26 Prozent auf 904,7 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at