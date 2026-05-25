Motisons Jewellers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Motisons Jewellers hat am 22.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,08 INR gegenüber 0,110 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,37 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,650 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Motisons Jewellers 0,440 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Motisons Jewellers im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,90 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 4,62 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at