Motley Fool Co-Founder David Gardner Digs Into the "Rule Breakers Investing" Mailbag

Do you own shares of the so-called "Magnificent Seven" stocks? Do you remember FAANG stocks? Do these arbitrary groupings matter? It's time again for the Rule Breakers Investing mailbag.To catch full episodes of all The Motley Fool's free podcasts, check out our podcast center. To get started investing, check out our quick-start guide to investing in stocks. A full transcript follows the video.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel