17.11.2025 06:31:29
Motonic hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Motonic lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 307,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Motonic 314,00 KRW je Aktie verdient.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,07 Prozent auf 67,78 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 70,66 Milliarden KRW gelegen.
