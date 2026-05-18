Motonic: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Motonic hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 265,00 KRW gegenüber 334,00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 68,32 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 71,39 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at