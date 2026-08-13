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13.08.2026 06:31:29
Motor General Finance legte Quartalsergebnis vor
Motor General Finance hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,59 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 42,7 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,6 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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