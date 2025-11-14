|
Motor General Finance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Motor General Finance hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,29 INR. Im letzten Jahr hatte Motor General Finance einen Gewinn von 0,080 INR je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 32,4 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 25,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
