Motor General Finance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Motor General Finance äußerte sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,56 INR gegenüber 0,020 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Motor General Finance mit einem Umsatz von insgesamt 19,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 21,09 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 37,90 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,210 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 92,78 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 2,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 95,42 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at