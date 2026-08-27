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27.08.2026 06:31:29
Motor Oil hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Motor Oil hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 3,26 EUR. Im letzten Jahr hatte Motor Oil einen Gewinn von 0,720 EUR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,17 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,59 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,61 EUR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 4,13 Milliarden EUR geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
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