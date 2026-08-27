Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries 0,410 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 65,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,84 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at