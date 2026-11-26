Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 3,72 USD. Im letzten Jahr hatte Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,81 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries einen Umsatz von 3,75 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at