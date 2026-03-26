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26.03.2026 06:31:28
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries präsentierte am 23.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 1,06 USD gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,36 Prozent auf 3,50 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,37 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,70 Prozent auf 12,96 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 13,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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