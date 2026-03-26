Motor Oil stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Motor Oil hat am 23.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,82 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,580 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 3,01 Milliarden EUR gegenüber 2,82 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,33 EUR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 3,01 Milliarden EUR geschätzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 5,98 EUR beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,62 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 11,48 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12,19 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 6,64 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 11,57 Milliarden EUR, befunden.

Redaktion finanzen.at