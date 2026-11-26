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26.11.2026 06:31:29
Motor Oil stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Motor Oil hat am 24.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,66 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 4,18 Milliarden EUR gegenüber 3,21 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 5,29 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,87 Milliarden EUR geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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