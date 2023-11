Motorcar Parts of America: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Motorcar Parts of America hat am 09.11.2023 das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,470 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Motorcar Parts of America mit einem Umsatz von insgesamt 196,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at