10.02.2026 06:31:29
Motorcar Parts of America: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Motorcar Parts of America äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 167,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 9,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 186,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
