Motorcar Parts of America legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Motorcar Parts of America hat am 09.06.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Motorcar Parts of America im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 193,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 189,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,990 USD beziffert. Im Vorjahr waren -2,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 757,35 Millionen USD – ein Plus von 5,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Motorcar Parts of America 717,68 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at