Motorcar Parts of America legte Quartalsergebnis vor

Motorcar Parts of America hat am 09.02.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,210 USD. Im Vorjahresviertel hatte Motorcar Parts of America 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,17 Prozent zurück. Hier wurden 151,8 Millionen USD gegenüber 161,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at