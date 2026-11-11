Motorcar Parts of America mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Motorcar Parts of America hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 221,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 169,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at