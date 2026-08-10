Motorcar Parts of America Aktie

Motorcar Parts of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910686 / ISIN: US6200711009

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10.08.2026 15:11:40

Motorcar Parts Of America Posts Loss In Q1; Reaffirms FY27 Guidance

(RTTNews) - Motorcar Parts of America (MPAA) reported a first quarter net loss of $13.4 million, or $0.71 per share, compared with net income of $3.0 million, or $0.15 per share, prior year. Net loss was impacted by non-cash expenses of $4.6 million, or $0.25 per share, and one-time items of $2.3 million, or $0.12 per share. Net sales for the first quarter were $168.0 million, compared with $188.4 million in the prior-year period. .

The company reaffirmed fiscal 2027 net sales guidance between $780 million and $800 million and operating income between $86 million and $91 million, excluding certain non-cash and one-time expenses.

In pre-market trading on NasdaqGS, Motorcar Parts of America shares are down 21.06 percent to $10.76.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

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