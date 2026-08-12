Motorcar Parts of America: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Motorcar Parts of America präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,71 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 168,0 Millionen USD – eine Minderung von 10,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 188,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at