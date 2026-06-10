Motorcar Parts of America: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Motorcar Parts of America stellte am 08.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Motorcar Parts of America hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 212,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 193,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,620 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,990 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 789,81 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 757,35 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at