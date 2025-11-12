Motorcar Parts of America: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Motorcar Parts of America hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 208,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 221,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at