Motorcar Parts of America zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Motorcar Parts of America hat am 09.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Motorcar Parts of America hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,330 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,01 Prozent auf 161,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 122,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at