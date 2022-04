MotorLand Aragón: BMW Motorrad Motorsport erlebt WorldSBK-Saisonauftakt 2022 mit Licht und Schatten.

Mit den ersten Rennen in Aragón ist die WorldSBK in die Saison 2022 gestartet. BMW Motorrad Motorsport erlebte beim Auftakt ein Wochenende mit Licht und Schatten. Im BMW Motorrad WorldSBK Team gingen Neuzugang Scott Redding (GBR) und Ilya Mikhalchik (UKR), der den verletzten Michael van der Mark (NED) vertrat, an den Start. Loris Baz (FRA) und Eugene Laverty (IRL) bestritten ihr erstes gemeinsames Rennwochenende mit dem Bonovo action BMW Racing Team.