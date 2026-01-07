Motorola Solutions Aktie
WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075
|
07.01.2026 02:00:59
Motorola and Lenovo's New Qira AI Assistant Will Live Across All Their Devices
Announced at CES, Qira can remember what you were doing, understand context and suggest follow-up actions, without you having to launch a separate app.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu Motorola Solutions Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 845,00
|-0,70%
|Motorola Solutions Inc.
|322,20
|-1,10%