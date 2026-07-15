MAH Aktie
WKN DE: A417F8 / ISIN: GB00BV0VHK88
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15.07.2026 10:00:00
Motorola Edge 70 Max: 7100-mAh-Akku trifft auf 2K-OLED und Snapdragon 8 Gen 5
Motorola bringt mit dem Edge 70 Max ein neues Oberklasse-Smartphone mit Riesenakku und sehr hellem Display für 799 Euro auf den Markt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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