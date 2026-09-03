Motorola Solutions Aktie
WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075
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03.09.2026 18:00:00
Motorola Edge 70 Plus mit 6500-mAh-Akku, Moto Watch Ultra und Swarovski-Razr
Motorola bringt zur IFA 2026 in Berlin mit dem Edge 70 Plus ein neues Smartphone. Außerdem erscheinen die Moto Watch Ultra sowie eine Sonderedition des Razr 70.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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